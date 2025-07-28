Bursa yangınına müdahalede görev alan kahramanın takdir toplayan sözleri

Türkiye orman yangını felaketiyle savaşıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan, büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.

"BURSAMIZ YEŞİL KALSIN YETER"

İnsanüstü bir çaba ile mücadele eden bir personele, bölgede görev yapan Habertürk muhabiri mikrofon uzattı.

Muhabirin "Su içinde kaldınız." sözlerine "Bursa'mız yeşil kalsın, sıkıntı yok." şeklinde cevap veren görevlinin, "Kaç saattir çalışıyorsunuz?" sorusuna cevabı ise duyanları duygulandırdı.

"HESABINI YAPMAK BİZE YAKIŞMAZ"

Fedakar görevlinin "Onun hesabını yapmak bize yakışmaz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." ifadeleri sosyal medyada beğeni topladı.