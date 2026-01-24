Abone ol: Google News

Bursa'da 107 suç kaydı bulunan hırsız bazanın altından çıktı

Bursa’da farklı adreslere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen ve 107 ayrı suç kaydı bulunan kadın şüpheli, polis operasyonunda saklandığı evde baza altında gizlenirken yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 17:24
  • Bursa'da gerçekleşen hırsızlık olaylarının faili olan ve 107 suç kaydı bulunan kadın şüpheli D.A., polis operasyonunda bir evin baza altında yakalandı.
  • Şüphelinin İstanbul Başakşehir'de saklandığı belirlenince, Bursa ve Başakşehir polisi ortak bir operasyon düzenledi.
  • Yakalanan D.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ikametlere ait çelik kapıların kart ya da sert plastik malzeme kullanılarak açılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde, olayların faili olduğu belirlenen ve 107 suç kaydı bulunan kadın şüpheli D.A. tespit edildi.

SAKLANDI AMA KURTULAMADI

Şüphelinin İstanbul’un Başakşehir ilçesinde saklandığının belirlenmesi üzerine Bursa polisi, Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle müşterek operasyon düzenledi.

Operasyonda kadın şüpheli, saklandığı evde baza altına gizlenmiş halde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

