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Bursa'da boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı

Mudanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan 20 yaşındaki genç, vatandaşların cesur müdahalesi sayesinde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 20 yaşındaki genç, rüzgarın etkisiyle kıyıya çıkmakta zorlandı.

Dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren genç zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLARDAN ZAMANINDA MÜDAHALE

Gencin suya batıp çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, tereddüt etmeden suya atlayarak müdahale etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ 

Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

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