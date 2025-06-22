Bursa'da boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 20 yaşındaki genç, rüzgarın etkisiyle kıyıya çıkmakta zorlandı.
Dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren genç zor anlar yaşadı.
VATANDAŞLARDAN ZAMANINDA MÜDAHALE
Gencin suya batıp çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, tereddüt etmeden suya atlayarak müdahale etti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.