İHA
Süper Lig'in son haftasında nefesleri kesen mücadeleler yaşandı. Galatasaray, Konyaspor'un konuğu olurken Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u ağırladı.
Şampiyonluk için 1 puan yeten sarı-kırmızılılar, işi riske atmadı ve rakibini 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaştı.
Maç bitimi çok sayıda taraftar, sokaklara akın ederek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Fenerbahçe'yi tabuta koydular
Öte yandan bir grup Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe bayrağı ile örtülmüş boş tabutu omuzlarında taşıdı.
O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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