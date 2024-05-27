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Bursa'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe tabutu taşıdı

Bursa'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe tabutu taşıdı Bursa'da dün gece şampiyonluk sonrası bir grup Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe bayrağı ile örtülmüş boş tabut taşıdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.