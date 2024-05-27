İHA

Süper Lig'in son haftasında nefesleri kesen mücadeleler yaşandı. Galatasaray, Konyaspor'un konuğu olurken Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u ağırladı.

Şampiyonluk için 1 puan yeten sarı-kırmızılılar, işi riske atmadı ve rakibini 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Maç bitimi çok sayıda taraftar, sokaklara akın ederek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe'yi tabuta koydular

Öte yandan bir grup taraftarı, bayrağı ile örtülmüş boş tabutu omuzlarında taşıdı.

O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)