Selen Görgüzel'in firari Murat Gülibrahimoğlu ile özel jetten kareleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görgüzel'in gözaltına alınmasının ardından ortaya çıkan ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen firari Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'le ilgili detaylar gündeme geldi.

GÖRGÜZEL'İN JETTEN KARELERİ

Murat Gülibrahimoğlu ile özel jete binen ve Kıbrıs'a giden Selen Görgüzel'in o görüntüleri ortaya çıktı.

Burak Doğan'ım haberine göre; Selen Görgüzel ve Rabia Karaca, Gülibrahimoğlu ile birlikte özel jetle defalarca seyahat etti.

"GÜLİBRAHİMOĞLU VE YANINDAKİ KIZLAR ÖZEL ODADA KUMAR OYNADI"

Rabia Karaca ile özel uçakta fotoğrafı olduğunu söyleyen Görgüzel, Emel Müftüoğlu’nun kumar oynadığını ileri sürdü, “Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi. Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için kumar oynamak için casino çipi almıştır, Murat Gülibrahimoğlu’ndan.

Kıbrıs tatilimizde Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu yüksek miktarlarda kumar oynadılar. Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı.

Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler.

Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara ‘sizin burada ne işiniz var’ dedim.” dedi.

EMEL MÜFTÜOĞLU DETAYI

Müftüoğlu’nun kendisi üzerinden para kazanmış olabileceğini iddia eden Selen Görgüzel, “Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak ben kendisinden kesinlikle para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu’nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu’nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım. Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim.” diye konuştu.

Görgüzel, ifadesinin devamında şöyle dedi;

"UÇAKTA UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

“Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum ancak ben bu odaya girmedim. Ben uçakta döküm sahası, para, uyuşturucu sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım.

"YAZIK DEĞİL Mİ DEDİM"

Uçakta genç kızla arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini de ‘yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz’ diye uyardım. Ben uçakta bulunup, sonradan görüştüğüm kişiler olmuştur, Nilüfer Batur gibi.

Uçaktaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgim yoktur, tekrardan belirtmek isterim ki kızları sıklıkla uyarıyordum.

Bana fotoğrafını gösterdiğiniz Derya Çayırgan ile 2025 yılı yaz ayında Instagram’dan konuştuğum doğrudur ancak ben bu kişiyi herhangi bir şekilde biriyle tanışması için aracılık etmedim.

"DERYA İLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİM"

Derya Bodrum’da olduğunu, yalnız kaldığını ve görüşmek istediğini söylemişti, ben de kendisiyle görüşmek istemedim. İfademde son olarak şunu belirtmeliyim ki ben uyuşturucu madde kullanmadım, fuhuş suçunun konusu olan yabancı bir kimseyi aracı kılarak para kazanmadım.”