Bursa'da içindeki takılar sahte çıkınca çaldıkları kasayı tarlaya atıp kaçtılar

İlginç olayın adresi Bursa.

Gece saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda kimliği belirsiz iki kişi, iş yerine girerek içerideki para kasasını açmaya çalıştı.

Ancak kasayı açamayan şüpheliler, 150 kilo ağırlığındaki kasayı kucaklayarak araçlarına yükledi ve olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme yetkilisi, kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Cihan V. (20) ve Yahya T. (20)’yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

KASA TARLADA BULUNDU, ALTINLAR SAHTE ÇIKTI

Şüphelilerin çaldığı kasa, Halhalca Mahallesi’nde bir tarlada bulunurken, kasanın içerisindeki sahte altınları gören hırsızlar şoke oldu.

Gözaltına alınan Cihan V.’nin, ruhsatsız silah bulundurmaktan 4 ay hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 40 hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.