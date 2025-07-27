Bursa’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne sıçradı.

Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltılan mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kaldı.

Bazı araçlarda hasar meydana geldi.

MAHALLENİN ÇEVRESİNİ ALEVLER SARDI

Yangının mahallenin çevresini sardığı ve hızla ilerlediği görüldü.

Geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı.

Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar yaşandı.

Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor.