Bursa'da su kalmadı: Doluluk oranı yüzde 2,33

Korkulan oldu...

Kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm veriyordu.

Ülke genelinde yaz ayının yağışsız geçmesiyle birlikte barajlardaki durum içler acısı hale gelmeye başladı.

BURSA'DA BARAJLAR KURUDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

YÜZDE 2,33'E KADAR GERİLEDİ

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 2,33'e kadar geriledi.

İKİ BARAJ BATAKLIĞA DÖNDÜ

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.

Söz konusu ilçelerdeki su ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı barajlarda 12 günden daha az su kaldı.

"DOLULUK 10 SENE ÖNCE YILIN BU ZAMANLARINDA YÜZDE 60 SEVİYELERİNDEYDİ"

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, buharlaşmanın yüksek olması, tarımsal, sanayi ve evsel nüfusun da artmasıyla suya olan ihtiyacın giderek arttığını ve barajlardaki suyun hızla tükendiğini söyledi.

Yağışların vaktinde düşmemesi nedeniyle barajlarda sıkıntılı dönemlerin başladığını dile getiren Dindar, şöyle devam etti: