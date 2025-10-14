Bursa'da su krizi devam ediyor

Bursa'da su kesintileri...

CHP'li belediyelerde yaşanan su krizinin son adresi Bursa oldu.

Kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm vermeye başlamıştı.

Ülke genelinde yaz ayının yağışsız geçmesiyle birlikte barajlardaki durum, içler acısı hale gelmeye başladı.

Kuraklığın akabinde yaşanacak su krizi için önlem almayan ve proje çalışmaları yapamayan CHP'li Bursa Belediyesi su kesintilerine başladı.

BURSA'YI KURAKLIK VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

YAĞMUR ÇARE OLMADI

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Geçen hafta Bursa'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 14 Ekim itibarıyla yüzde 0,37 olarak ölçüldü.