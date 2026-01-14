İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megakent İstanbul'un en büyük krizlerinden biri trafik.

Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alan trafik, vatandaşları isyan ettiriyor.

Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksayabiliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kent genelinde, iş çıkış saati olmasının da etkisiyle birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Çarşamba günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'lere yaklaştı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik, her iki istikamette Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

TRAFİK AĞIR SEYREDİYOR

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.