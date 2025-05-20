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Haber Merkezi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, yurt genelinde, çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapıldı.

Kutlamalara, cadde ve sokaklarda asılan Türk bayrakları, 'billboard' ve afişler eşlik etti.

"ÇEK O ELİNİ, SEN KİMSİN"

Bursa'da ise bir şahıs, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yol kenarına asılan Türk bayrağını ateşe vermeye çalıştı.

Ateşi gören çevredeki vatandaşlar, şahsa müdahale etti.

Şahsın bayrağı yakmaya çalıştığını gören bir kadın, "Çek o elini, sen kimsin" diye bağırarak tepki gösterdi.

OLAY YERİNDEN KAÇARAK UZAKLAŞTI

Gördüğü tepki karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olay yerinden kaçtı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.