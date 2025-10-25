Bursa'da su yok, Cumhuriyet balosu var

- Bursa'da su krizi yaşanıyor ve uzun süren su kesintileri vatandaşları mağdur ediyor.
- Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su sorununu umursamayıp 28 Ekim'de düzenlenecek Cumhuriyet balosunun tanıtımına odaklandı.
- Osmangazi Belediyesi erken balo düzenleyerek eğlenceli kareler paylaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'da su krizi yaşanıyor.
Bursa'nın barajlarında su kalmazken, belediye ise uzun süren su kesintileri uygulamasını hayata geçirdi.
CHP'li belediyelerde yaşanan su sorununa Bursa'nın da dahil olması sonrası vatandaşlar, isyan etmeye başladı.
SU SORUNUNU UMURSAMADI, BALO DÜZENLİYOR
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise uzun süren su kesintilerini ve vatandaşların mağduriyetini umursamıyor.
Bozbey, 28 Ekim'de düzenlenecek olan Cumhuriyet balosu için afişlerle şehirde tanıtım yaptırmaya başladı.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NDE DÜZENLENDİ
CHP'li Osmagazi Belediyesi ise balolara erken başladı.
Belediye Başkanı Erkan Aydın, dün gerçekleştirilen balodan eğlenceli kareler paylaştı.