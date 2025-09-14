Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte rakibi...

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Buse Naz, yarı finalde Özbekistan'dan Feruza Kazakova ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz, adını finale yazdırdı.

Büyük organizasyonlarda 10'uncu kez final oynayacağının hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın olacak, güzel bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Ring mücadelesini kaçırmak istemeyenler, "Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kiminle" merak ediyor.

İşte, şampiyonluk maçının bilgileri...

BUSE NAZ FİNAL MAÇI 2025:

Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın, 2 gümüş madalyası olan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, 4'üncü kez dünya finali oynama şansı elde etti.

Buse Naz Çakıroğlu 14 Eylül Pazar TSİ 20.00'de dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yla karşılaşacak.