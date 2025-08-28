Büyük Çamlıca Camii'nin avlusunda öpüşme anları tepki çekti

Son zamanlarda bazı açık alanlarda, uygunsuz hareketler yapılmaya başladı.

Bu durum ise vatandaşların bir çoğunun tepkisini çekiyor.

Bu sefer son olay, Büyük Çamlıca Camii'nde yaşandı...

UYGUNSUZ HAREKETLER

Camiye gelen bir çift, önce avluda fotoğraf çekmeye başladı.

O anları kayda alan başka bir kadın vatandaş ise "Şu an Çamlıca Camii'ndeyiz. İç avludayız. Burada iki kişi bakın öpüşüyorlar." dedi ve şöyle devam etti:

"NEDEN BÖYLE MANZARALAR VAR CAMİDE"

Video, fotoğraf çekiyorlar. Hanımefendinin kıyafeti uygun değil. Güvenlik müdahale etmiyor. Buraya mini etekli, dekolteli insanlar geliyor. Ben buradan Diyanet'e sormak istiyorum. Neden böyle manzaralar var camide.

"NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR"