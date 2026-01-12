Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin babası Ensonhaber'e konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu olay...

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosunda yaşanan ve Türkiye gündemine oturan soygun olayı, yetkililerin dikkatli denetimi sayesinde gün yüzüne çıktı.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

13 Kasım’da gerçekleşen olayda, değerleri toplam 147 milyon TL’yi bulan altın ve gümüşler, adliye çalışanı Erdal Timurtaş tarafından ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçırıldı.

Timurtaş son açıklamasında, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylemişti.

BABASI ENSONHABER'E KONUŞTU

Soygunla ilgili adı geçen ve İngiltere’ye kaçtığı tespit edilen memur Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilirken babası Derviş Timurtaş, Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’a konuştu.

"İNGİLTERE’DE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Derviş Timurtaş, oğlunun olaydan 3 ay önce yine İngiltere’de gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Son görüşmemizde İngiltere’ye gideceğini söylemişti. ‘Tatile çıkıyorum, izne ayrılacağım’ demişti. Daha önce de İngiltere’ye gitmişti. Olaydan yaklaşık üç ay önce yine gitmişti; nasıl vize alabildiğini anlamıyoruz. Ancak şu anda İngiltere’de olduğunu düşünmüyorum.

"HAYAT DÜZENİMİZ ALTÜST OLDU"

Oğlundan haber alınamadığını belirten baba Timurtaş, şöyle devam etti:

Hiç görüşmedik. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Karşı tarafı tanımıyoruz; ailesiyle de herhangi bir temasımız olmadı. Olaydan önce en son telefonla konuşmuştuk. Kaynanası, kayınçosu ve kayınbabası cezaevinde değil. Yaşananları yalnızca haberlerden takip ediyoruz; anlatılanlarla bildiklerimiz örtüşmüyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmasını istiyoruz. Kimlerle görüştüğünü, kimi aradığını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi mi kötü mü, hiçbir bilgimiz yok. Merak ediyoruz ama ne yapabileceğimizi de bilmiyoruz. Hayat düzenimiz altüst oldu. Konfeksiyonda çalışan bir işçiyim. Her şeyi haberlerden öğreniyoruz.

TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA

Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 Reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi.

Yapılan hesaplamalarda, çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.