İstanbul’da Şah destekçilerinin açıklamasına engel: Ülkemde Siyonist istemiyorum

İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından ekonomik sorunlar nedeniyle pazar ve marketlerde, satıcıların önderliğiyle başlayan gösteriler büyüyerek hükümet karşıtı eylemlere evrildi.
31 EYALETTE, 180 ŞEHİRDE, 512 FARKLI NOKTADA
İran'daki protestoların ülke çapında 31 eyalete yayıldığı ve 180 şehirde toplam 512 farklı noktada gerçekleşmeye devam ettiği bildirildi.
FEYZA ALTUN'DAN DESTEK MESAJI
İran'da protestolar sürerken avukat Feyza Altun'dan da destek geldi.
EYLEME DAVET ETTİ
Feyza Altun, dün Farsça konuştuğu bir video yayınlayarak İstanbul’daki İranlıları, İran konsolosluğu önünde yapılacak eyleme davet etti.
BASIN AÇIKLAMASI YASAKLANDI
Süreç bu şekilde devam ederken Fatih Kaymakamlığı, "İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla" bugün yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklandığını duyurdu.
KAFEDE TOPLANDILAR
Ekiplerin konsolosluğun bulunduğu alandan uzaklaştırdığı grup, bu bölgedeki bir kafede toplandı.
Burada yapılan basın açıklamasında İran’daki protestolara destek verilerek, hükümetin değişmesi yönündeki talepler dile getirildi.
KARŞIT GRUP ENGEL OLDU
Bu sırada kafeye giren başka bir grup, açıklama yapılmasına engel oldu.
Grup, "Ülkemde Siyonist istemiyorum" ve "Siyonist Şah" şeklinde sloganlar attı.
Gerilim büyümeden iki grup kafeden ayrıldı.
PEHLEVİ AİLESİ'Nİ TAKİBE ALDI
Feyza Altun, 1979 İslam Devrimi ile devrilen İran Kraliyet Ailesi’nin (Pehlevi Hanedanı) önde gelen üyelerini Instagram hesabından takibe aldı.