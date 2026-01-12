İstanbul’da Şah destekçilerinin açıklamasına engel: Ülkemde Siyonist istemiyorum Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla bir grup İranlı muhalif, İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya izin verilmeyince başka bir grup, 'Ülkemde siyonist istemiyorum' ve 'Siyonist Şah' sloganlarıyla tepki gösterdi.

Göster Hızlı Özet Avukat Feyza Altun'un çağrısıyla İran Konsolosluğu önünde yapılmak istenen basın açıklaması, güvenlik sebebiyle engellendi.

Engellemelere rağmen başka bir grup, 'Ülkemde Siyonist istemiyorum' ve 'Siyonist Şah' sloganları atarak açıklamaya karşı çıktı.

Gerilim artmadan iki grup da kafeden ayrıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından ekonomik sorunlar nedeniyle pazar ve marketlerde, satıcıların önderliğiyle başlayan gösteriler büyüyerek hükümet karşıtı eylemlere evrildi. 31 EYALETTE, 180 ŞEHİRDE, 512 FARKLI NOKTADA İran'daki protestoların ülke çapında 31 eyalete yayıldığı ve 180 şehirde toplam 512 farklı noktada gerçekleşmeye devam ettiği bildirildi. FEYZA ALTUN'DAN DESTEK MESAJI İran'da protestolar sürerken avukat Feyza Altun'dan da destek geldi. EYLEME DAVET ETTİ Feyza Altun, dün Farsça konuştuğu bir video yayınlayarak İstanbul’daki İranlıları, İran konsolosluğu önünde yapılacak eyleme davet etti. BASIN AÇIKLAMASI YASAKLANDI Süreç bu şekilde devam ederken Fatih Kaymakamlığı, "İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla" bugün yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklandığını duyurdu. KAFEDE TOPLANDILAR Ekiplerin konsolosluğun bulunduğu alandan uzaklaştırdığı grup, bu bölgedeki bir kafede toplandı. Burada yapılan basın açıklamasında İran’daki protestolara destek verilerek, hükümetin değişmesi yönündeki talepler dile getirildi. KARŞIT GRUP ENGEL OLDU Bu sırada kafeye giren başka bir grup, açıklama yapılmasına engel oldu. Grup, "Ülkemde Siyonist istemiyorum" ve "Siyonist Şah" şeklinde sloganlar attı. Gerilim büyümeden iki grup kafeden ayrıldı. PEHLEVİ AİLESİ'Nİ TAKİBE ALDI Feyza Altun, 1979 İslam Devrimi ile devrilen İran Kraliyet Ailesi’nin (Pehlevi Hanedanı) önde gelen üyelerini Instagram hesabından takibe aldı. Gündem Haberleri Abdulkadir Uraloğlu: Kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyonun üzerine çıktık

TCDD, Türkiye'yi 'demir ağlarla' örmek için bu yıl birçok projeye imza atacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hastaneye kaldırıldı