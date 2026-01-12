- Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, beyin kanaması sonucu yoğun bakımda tedavi görmekteydi.
- Bugün yapılan açıklamaya göre Emin Işık hayatını kaybetti.
- Cenazesi 13 Ocak'ta Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Candaş Tolga Işık'ın acı günü...
Candaş Tolga Işık, geçtiğimiz günlerde babasının beyin kanaması geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
YOĞUN BAKIMDAYDI
Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık'ın, beyin kanaması geçirdiği için bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.
Işık'ın babasından bugün acı haber geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Işık'ın, bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Candaş Tolga Işık’ın babası Emin Işık’ın cenaze namazı, 13 Ocak Salı günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak.
Emin Işık, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Taziyeler ise yarın saat 18.30’da, Hilton Kozyatağı’nda kabul edilecek.