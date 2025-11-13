C130 uçağı kazasında kara kutu Türkiye’ye getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 nakliye uçağıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma devam ediyor.

KARA KUTU TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ: ÖN İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Kara kutu, 12 Kasım’da detaylı inceleme için Türkiye’ye getirildi.

Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Birçok yorum yapılmış olsa da kazanın kesin nedeni, ön inceleme raporunun açıklanmasıyla netlik kazanacak.

İncelemelerin bu aşamada, uçağın teknik sorun yaşayıp yaşamadığı üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

UÇAK ENKAZINDA AYRINTILI İNCELEME: HER PARÇA DELİL NİTELİĞİNDE

70 kişilik Türk uzman ekibi, kaza yerinde ayrıntılı çalışma yaptı.

Uçağın bütün parçaları ve enkaz ayrıntılı inceleniyor. Geniş bir alana dağılan uçak parçalarının tümü toplanıyor, çarpmanın ardından yanan uçak ana gövdesi de Türkiye'ye getirilecek.

En küçük bir vidanın bile delil niteliği taşıması nedeniyle, uçağın düştüğü geniş bölge ayrıntılı araştırıldı ve bütün parçaların toplanması için arazi tarandı. Bu parçalar kazaya ne tür bir etkinin neden olduğunu gösterecek nitelikte.

Uçak kazasında, nakliye uçağının burun ve kuyruk kısmının tamamen kopmuş olması dikkat çekiyor.

ENKAZ VİDEOLARI VE FOTOĞRAFLAR UÇAĞIN PARÇALANMA DETAYLARINI GÖSTERİYOR

Bölgede bulunan bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyada da yayılan videoda, uçağın burun ve kuyruk kısmının olmadığı, uçak yere çarpmadan önce, geniş bir parçanın önceden ayrılmış olduğu ve yere düştüğü görülüyor.

Bu kuyruk kısmı veya uçak kargosundan bir parça da olabilir.

Bir başka videoda ise uçağın kuyruk kısmı, tamamen bağımsız olarak düşerken görülüyor.

Bu parça ana gövdeden uzak bir noktaya düştü, uçağın gövdesi ise bir süre sonra yere çarptı.

Bölgeden gelen ilk fotoğraflar, kazadan hemen sonrasına ait. Arama ekipleri bölgeye ilerlerken çekildiği düşünülen fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmı ayrı bir bölgede, gövdeden farklı yerde bulunuyor. Kuyruk sadece parçalanmış halde dururken, gövde çarpmanın şiddetiyle tamamen yanmış vaziyette görüntülendi. Uçağın burun kısmına ilişkin görüntü ise şimdilik yok.

UÇAĞIN PARÇALANMA SIRASI VE KAZA SÜRECİ

Uçak kazasında ilk olarak kuyruk kısmının ana gövdeden ayrıldığı, ardından burun kısmının kopmuş olabileceği belirtiliyor. Önemli bir delil oluşturan video, kazanın belirli bir bölümünü yansıtıyor. Kazayı yaratan süreç, video kaydından önce başladı.

Yorumlar, önce uçağın kuyruk kısmının parçalandığını gösteriyor. Bu yorumlara göre burun daha sonradan parçalandı, ardından burun ve kuyruk kısmı olmayan ana gövde, daireler çizerek yere çakıldı. Video da kazanın bu bölümünü gösteriyor. Kazanın öncesine ilişkin bir ayrıntı videoda yer almıyor.

Eğer kuyruk önce parçalandıysa, uçağın tamamen kontrol edilemez hale gelmiş olacağı da belirtiliyor. Bu durumda, burnun kopmasını tetikleyen bir süreç de başlamış olabilir, kuyruğun ardından burun kısmı da parçalanıp uçaktan ayrılmış olabilir.

2017 ABD KAZASI ARASINDAKİ FARKLAR VE İLK İNCELEME BULGULARI

C130 tipi uçaklarda, bu tür bir kaza 2017 yılında ABD'de yaşandı. Bu kazada, uçağın sol kanadındaki bir motorlardan birindeki pervane arızası faciayı tetikledi. Yüksek devirde çalışan motorun dengesi bozulurken, pervane kanadı uçağın burun kısmını parçaladı, bu bölüm tamamen koptu. Ancak Gürcistan'daki kazada uçağın kuyruk kısmı önceden kopmuş görünüyor.

Bu benzerlik şu an tamamen yorumdan ibaret ve iki kaza arasında doğrudan benzerlik bulunduğuna dair yeterince delil yok. Deneyimli Türk uzmanların kısa sürede kazanın nedenini belirlemesi bekleniyor.

Kazaya ilişkin videoda, burun ve kuyruğun olmadığı, uçağın iki tarafında da boşluk olduğu görülüyor. Uçağın 4 motorunun kanatlarda yerinde durmasına karşın, bir motor diğerlerinden farklı görünüyor. Bazı motorların pervaneleri dönmeye devam ediyor, çarpma öncesi bir veya iki motordan kısa alev veya dumanlar yükseliyor. Net olmayan bu görüntü kazaya ilişkin genel bilgi veriyor ancak motorların durumu için net inceleme de gerekli.