Çalışma şartları en iyi ülkeler belli oldu! Bu ülkeler çalışanların favorisi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan ve dünya genelindeki 41 ülkeyi kapsayan 2025 yılına ait “İş Sıralaması” raporu yayımlandı.

Söz konusu raporda ülkeler istihdam koşullarından gelir seviyelerine, iş güvencesinden işsizlik oranlarına kadar birçok kriterde değerlendirildi.

Raporla birlikte çalışmak için en avantajlı ülkeler listelendi. Zirveye yerleşen ülke dikkat çekerken bakın çalışanların favorisi olan çalışma şartları en iyi olan 10 ülke hangileriymiş.

ÇALIŞMA ŞARTLARI EN İYİ OLAN 10 ÜLKE

Küresel ölçekte çalışanların en iyi koşullarda istihdam edildiği ülkeleri ortaya koyulan raporla birlikte ortaya çıkan liste dünya gündeminde büyük bir yankı uyandırdı.

Uzun süreli işsizlik, ortalama maaşlar, iş güvencesi, çalışma saatleri ve yaşam kalitesi gibi çok yönlü faktörlere dayanarak hazırlanan listeye göre çalışma şartları en iyi olan 10 ülke:

1-İzlanda

2- İsviçre

3- Hollanda

4- Almanya

5- ABD

6- Norveç

7- Danimarka

8- Lüksemburg

9- Avustralya

10- Avusturya