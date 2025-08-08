Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürerken, boşaltılan üç köyden gelen görüntüler tahribatın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

4 GÖZALTI

Yangına neden olduğu değerlendirilen 4 kişinin ise gözaltına alandığı bildirildi.

SAÇAKLI KÖYÜ, AHMETÇELİ KÖYÜ VE DOĞANCA KÖYÜ BOŞALTILDI

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

BİR İTFAİYE ARACI YANDI

Çanakkale’de öğle saatlerinden itibaren süren yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGININ SEYRİ

Çanakkale'nin merkez ve Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Öte yandan Bayramiç ilçesinde de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı Köyü, Ahmetçeli Köyü ve Doğanca Köyü tahliye edildi. Çanakkale Havalimanı da yangın nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.