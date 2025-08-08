Çanakkale şehir merkezi dumanla doldu: Sokaklar boşaldı

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 civarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak önce tarım alanlarına, ardından yerleşim bölgelerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne doğru ilerledi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 46 arazöz, 1 iş makinesi ve 272 personelle yangına karadan müdahale ederken, havadan da 8 uçak ve 4 helikopter destek sağlıyor.
SOKAKLAR BOŞALTILDI
Yangın yerleşimlere yaklaşırken, Kepez bölgesinde yoğun duman sokakları kapladı. Dumandan etkilenmemek için vatandaşlar sokakları boşalttı.