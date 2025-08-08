Abone ol: Google News

Çanakkale şehir merkezi dumanla doldu: Sokaklar boşaldı

Çanakkale’de devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kepez’de yoğun dumandan dolayı vatandaşlar sokakları terk etti.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 20:04

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 civarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak önce tarım alanlarına, ardından yerleşim bölgelerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne doğru ilerledi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 46 arazöz, 1 iş makinesi ve 272 personelle yangına karadan müdahale ederken, havadan da 8 uçak ve 4 helikopter destek sağlıyor.

SOKAKLAR BOŞALTILDI

Yangın yerleşimlere yaklaşırken, Kepez bölgesinde yoğun duman sokakları kapladı. Dumandan etkilenmemek için vatandaşlar sokakları boşalttı.

