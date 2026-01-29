Eskişehir’de köpeğiyle tramvaya binen kadın araçtan indirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu taşıma araçlarında sokak hayvanları olur mu? sorusu gündemden düşmüyor...

Bunun son örneği Eskişehir'de kayıtlara geçti.

BELLİ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE ALINIYOR

Kent genelinde şehir içi ulaşımda kullanılan tramvaylarda evcil hayvan taşınmasına ilişkin uygulamalar, belediye ve ulaşım işletmesinin belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda, kapalı muhafazası olmayan evcil hayvanların tramvaylara alınmasına izin verilmiyor.

Küçük köpek ve kedi gibi evcil hayvanlar da taşıma kabı ya da kafes gibi kapalı bir muhafaza içinde bulunmadığı sürece tramvaylara kabul edilmiyor.

TRAMVAYDA KÖPEK TARTIŞMASI

Eskişehir’de köpeğiyle birlikte tramvaya binmek isteyen kadın ve belediye görevlileri arasında tartışma gündem oldu.

Tartışma esnasında tramvayın durdurulduğu görülürken belediye görevlisi, "Yapılan anons doğrultusunda köpeğin araçtan indirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE KİM YA"

Bu duruma sinirlenen köpek sahibi kadın, "Belediye kim ya? Ben belediye personeliyim İstanbul'da. Şu an beni indirmeye çalışıyorsun bana paramı geri iade et. Şu köpek için problem yaratıyorsunuz. Aşıları tam, İstanbul'dan YHT ile geldim. Ben İstanbul'da köpeğimle bu şekilde seyahat edebiliyorum. İnmiyorum ben, inmiyorum." tepkisinde bulundu.

TARTIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

Daha sonra tramvaydan inen kadın, durak bölümünde de belediye görevlileriyle tartışmaya devam etti.

KAMERALARA YANSIDI

Diğer yolcuların tepki gösterdiği tartışma anbean kameralara yansıdı.