Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı Çanakkale Boğazı’ndan geçen 201 metre uzunluğunda ‘MSC GIANNA III’ konteyner gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.