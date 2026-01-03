Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

- Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'MSC GIANNA III' konteyner gemisi makine arızası yaptı.
- Arıza sonrası gemi, römorkörler tarafından Karanlık Liman'a çekildi.
- Diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya’dan Tekirdağ’a giden Panama bayraklı 201 metre uzunluğunda 'MSC GIANNA III' konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-17’ ve ’Kurtarma-18’ römorkörü sevk edildi.
GEMİLER BİLGİLENDİRİLDİ
Boğaz'ı geçecek diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.
DEMİRLETİLDİ
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.