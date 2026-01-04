Özgür Özel, Maduro ile fotoğrafı üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından iktidardan indirilmesiyle ilgili paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Maduro'nun fotoğrafı üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi.

Özel, Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapmamasına tepki göstererek, "Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro'yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla Trump'ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun" ifadelerini kullandı:

DURAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 'sorumsuz ve nezaketten uzak üslubunun' daha bir gün önce ifade ettiği, "Kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişki olduğunu belirtti.

Duran, yaptığı paylaşımda Özel'in Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirerek şöyle devam etti: