Çanakkale Kocabaş Çayı'nda kuraklık: Toplu balık ölümleri yaşanıyor

Çanakkale'de bulunan Kocabaş Çayı alarm veriyor...

Ülke genelinde sıcak hava dalgası etkili olurken Çanakkale'de de yaz mevsiminin yağışsız geçmesi, su kaynaklarını tehlike altına soktu.

TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle de toplu balık ölümleri yaşandı.

Kuraklığın etkisini artırdığı bölgede, kötü koku ve çevresel kirliliğin oluşmasının yanı sıra su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü.

SUYUN ÇEKİLMESİYLE EKOSİSTEM ZARAR GÖRDÜ

Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü hem de balıkların yaşaması imkansız hale geldi.