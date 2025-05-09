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Haber Merkezi

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarına yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yakalan şüphelilerin faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

75 GAYRİMENKUL VE 34 ARACA EL KOYULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 Milyar 250 Milyon lira değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el koyuldu.

Operasyon kapsamında 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi.