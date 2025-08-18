Çanakkale yangını tamamen kontrol altında

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son olarak dün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için hızla çalışma başlattı.

Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.

Sevindiren haber ise bugün geldi.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır.



Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDE YAŞAYANLAR EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun, Ilgardere, Karainebeyli köyleri ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Beşyol, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Boşaltılan köylerde yangın söndürüldüğü için isteğe bağlı olarak vatandaşlar yeniden evlerine döndü.