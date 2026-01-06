Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Sık sık sallanan Balıkesir ve Kütahya'nın ardından bu kez de gözler Ege Denizi'ne çevrildi.

ÇANAKKALE'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı son verilere göre sarsıntı, yerin 17,49 km derinliğinde kaydedildi.

Saat 14.28'de yaşanan depremin ardından henüz bir olumsuzluk yaşanmadı.