Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın paylaştığı son dakika bilgisine göre Ayvacık ilçesinde 4.0 büyüklüğünde ve 17,49 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Saat 14.28'de kaydedilen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk paylaşılmadı.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 14:43
Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Sık sık sallanan Balıkesir ve Kütahya'nın ardından bu kez de gözler Ege Denizi'ne çevrildi.

