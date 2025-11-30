Çanakkale’de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

- Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle Ayvacık'ta heyelan meydana geldi.
- Sazlı köyü sahil yolu, kayan toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.
- Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Çanakkale’de 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ayvacık ilçesinde, yağmur nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası, beraberinde getirdiği topraklarla beraber Sazlı köyü sahil yolunu ulaşıma kapattı.
TRAFİĞE AÇILDI
Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.