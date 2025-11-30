Abone ol: Google News

Çanakkale’de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Ayvacık ilçesinde sağanak heyelana neden olurken kapanan yol ise ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda açıldı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 17:45
  • Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle Ayvacık'ta heyelan meydana geldi.
  • Sazlı köyü sahil yolu, kayan toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.
  • Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Çanakkale’de 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvacık ilçesinde, yağmur nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası, beraberinde getirdiği topraklarla beraber Sazlı köyü sahil yolunu ulaşıma kapattı.

TRAFİĞE AÇILDI

Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı. 

