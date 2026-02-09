Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın acı günü

- Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın anneannesi Medine Tekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Medine Tekin için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi ve ailesinin mezarlığına defnedildi.
- Ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın anneanne acısı...
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Medine Tekin'den acı haber geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Medine Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
MALATYA'DA TÖREN DÜZENLENDİ
Vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan Medine Tekin için Malatya Şehir Mezarlığı’nda bir tören düzenlendi.
AİLE KABRİSTANINDA DUALAR EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Olay 53 Com'un haberine göre; dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekin’in cenazesi, Hanımın Çiftliği Mezarlığı’ndaki aile kabristanına götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.