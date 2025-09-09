Canan Kaftancıoğlu ağzını bozdu: Tarık Toros'a sert sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay davaları sonuca bağlanıyor.

Delegelere para verildiğine yönelik mahkemeye yapılan şikayetlerin ardından karara bağlanan davada Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı.

Tekin, günlerdir 8 Eylül tarihinde il başkanlığına gideceğini söylemiş, ortaya atılan iddialarda ise Canan Kaftancıoğlu'nun da orada olacağı belirtilmişti.

Gürsel Tekin, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti ancak Kaftancıoğlu orada değildi.

Kaftancıoğlu, ortaya atılan iddialara ilişkin X üzerinden açıklama yaparak partilileri sağduyuya davet etti.

FİRARİ FETÖ'CÜ GAZETECİ TOROS, KAFTANCIOĞLU'NU KIZDIRDI

Kaftancıoğlu, X hesabından dün, "Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum.

(Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz)

Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…" dedi.

Firari FETÖ'cü Tarık Toros ise kendi hesabı üzerinden yaptığı yayında, Kaftancıoğlu'nun tehdit edildiğini ve bu yüzden sessiz kaldığını söyledi.

Kaftancıoğlu ise bu sözlere sessiz kalmadı ve alıntıladığı video ile Toros'a ağzına geleni söyledi.

"FETÖ'CÜ YAVŞAK"

Tarık Toros, Kaftancıoğlu'nun Gürsel Tekin'e karşı tavır almadığını ve sessiz kaldığını söyledi.

Kaftancıoğlu'na konuşması gerektiğini söyleyen FETÖ'cü Toros, hakkındaki davalarla tehdit edildiğini söyledi.

Kaftancıoğlu, sözlerine "Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim… Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız." diyerek başladı.

Kaftancıoğlu, akabinde şöyle devam etti:

"YÜRÜ GİT, AĞABABANI YOLLA"