Cansu Canan Özgen, tv100'den ayrıldığını duyurdu.

Ekranların başarılı ismi Cansu Canan Özgen, uzun bir süredir tv100 ekranlarında program yapıyordu.

Önce sabah saatlerinde ardından da akşam saatlerinde sevenlerinin karşısına çıkan Canan, tv100 ekranlarına veda ettiğini duyurdu.

Canan, X üzerinden tv100'e veda ettiği bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

"HERKESE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"2,5 yıldır görev yaptığım tv100 ailesine veda ediyorum. Birlikte emek verdiğimiz tüm yöneticilerime ve ekip arkadaşlarıma, gönülden teşekkür ediyorum.

"YENİ HİKAYELERDE BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Yeni projeler, yeni mecralar ve yeni hikâyelerde buluşmak dileğiyle..."