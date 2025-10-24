Casusluk soruşturması: TELE1'e kayyum atandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor...

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TELE1'E KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ'ın, TELE1 kanalının genel yayın yönetmeni olduğu, söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğunun tespit edildiği" belirtildi.

ŞİRKET OĞLUNUN ÜZERİNE

Resmi kayıtlarda Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü belirtilen açıklamada, "Bu suçlarda da TELE1 kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye sulh ceza hakimliği kararıyla, TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu ile tutuklu Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazıldı.

TELE1 TV’nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.