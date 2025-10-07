Cehennem Necati lakaplı Necati Coşkun Arabacı gözaltında

"Cehennem Melekleri" isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı’nın, sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

BİRÇOK YASA DIŞI FAALİYETE KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin; kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

ORGANİZE SUÇLARLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.