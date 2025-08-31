Çekmecenizde servet yatıyor! Bu eşyanın değerini kimse bilmiyor

Evdeki eski eşyalar arasında öylesine duran bir kol saati, aslında küçük bir servetin anahtarı olabilir. Uzmanlara göre, yıllar boyunca bir çekmecede unutulmuş ya da sadece hatıra değeriyle saklanan bazı saatler, ikinci el piyasasında değerini katlayarak yükseliyor.

Lüks saatlerin her zaman cazibesini koruduğu bilinse de, özellikle artık klasikleşmiş modeller yatırımcıların ve koleksiyonerlerin gözdesi hâline gelmiş durumda.

Saat uzmanları, özellikle 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında üretilen modellerin bugün hiç tahmin edilmeyecek rakamlara alıcı bulduğunu vurguluyor. Bu nedenle, “eski” diye kenara kaldırılan saatlerinizi gözden geçirmenin tam zamanı olabilir.

DEĞERLERİ BİNLERCE LİRA!

Watches2U saatçisi Mark Baldwin’e göre, 80’lerin başında piyasaya sürülen bilimsel hesap makinesi özellikli Casio saatler koleksiyoncular arasında yoğun ilgi görüyor.

Modern versiyonları 60 sterlin (3.332 TL) civarında satılsa da, orijinal vintage Casio modelleri kondisyonuna bağlı olarak 400 sterlin (22.218 TL) ile 800 sterlin (44.436 TL) arasında fiyatlanıyor.

Smiths’in altın kasalı, gravürsüz ve iyi korunmuş modelleri günümüzde 150 sterlin (8.330 TL) ile 3000 sterlin (166.000 TL) arasında alıcı bulabiliyor. Talep arttıkça üst fiyat bandının daha da yaygın hale gelmesi bekleniyor.