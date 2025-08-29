Çekmeköy'de 5 kişinin yaralandığı tır kazasında, şoför yakalandı

28 Ağustos'ta saat 11.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kaza meydana geldi.

Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan 34 R 0717 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

2'Sİ JANDARMA PERSONELİ 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise tırın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, önce gişelere ardından da jandarma aracına çarptığı görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; tır şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir.

"KAZADA YARALANAN JANDARMA PERSONELİMİZE VE VATANDAŞLARIMZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"