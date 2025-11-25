Cem Küçük ve Umut Akdoğan arasında İBB kavgası: Çalmasalardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyasette gündem hareketli...

Özellikle CHP'de yaşananlar sonrası siyaset kulislerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

EKRANLARDA SİNİRLER GERİLDİ

Son gelişmeler arttıkça gündemdeki tartışmalar da alevleniyor.

Özellikle televizyon ekranlarında yaşanan kavgalarda hararet yüksek.

GERGİNLİK YAŞANDI

Habertürk TV'de son gelişmelerin değerlendirildiği programda konuklar arasında gerginlik yaşandı.

"BİZİM ARKADAŞLARIMIZ CEZAEVİNDE"

İBB iddianamesi ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatılmışken, CHP’li Umut Akdoğan’ın "Bizim arkadaşlarımız cezaevinde" sözleri üzerine ortam bir anda gerildi.

Akdoğan'ın bu sözlerine Cem Küçük'ten sert bir cevap geldi.

"ÇALMASALARDI, İÇERİDE OLMAZLARDI"

Küçük, Akdoğan'a "Çalmasalardı, iş adamlarını haraca kesmeselerdi içeride olmazlardı" yanıtını verdi.

"YOLSUZLUK VE RÜŞVETİ BÖYLE ÖRTEMEZSİNİZ"

İşte tansiyonun yükseldiği tartışmada yaşanan diyaloglar:

Umut Akdoğan: Bu ülkede insanların namusu var, şerefi var, ailesi var. Bu haberleri manşet yapacaksınız sonra da ben bunları söylemedim diyeceksiniz.

Cem Küçük: Söylenen tüm sözleri size köşe yazarlarınız yapmayın böyle, kamuoyuna yanlış bilgi veriyorsunuz Umut Bey. Yolsuzluk ve rüşveti böyle örtemezsiniz. MASAK raporlarında 117 gayrimenkulu nasıl aldığını izah edin bana. Murat Ongun’un hesabındaki 45 milyon lirayı açıklayın.

"TARİH SİZLERİ YARGILAYACAK"

Umut Akdoğan: Aylarca araya araya bu paraların hiçbiri bulunamadı. Bu insanların şerefiyle, haysiyetiyle aylarca buralarda oynadınız. Aylarca bunun üzerinde tepindiniz. Biz bu insanların çocukları okusun diye kitap bastırıp, kiralarını ödüyoruz biliyor musunuz siz bunları. Bu ülkede tarih sizleri yargılayacak. Arkadaşlarımız cezaevinde ya, hepsi dört duvar arasında.

Cem Küçük: Yanlış bilgi veriyorsunuz, rüşveti örtemezsiniz. İmamoğlu’nun yolsuzluklarını böyle örtemezsiniz. Herkesi haraca bağladınız. O kurultayı da hileyle kazandınız, rüşvetle kazandınız. Beykoz’u da haraca kestiniz, Antalya’yı da haraca kestiniz. Yolsuzlukların, hırsızlıkların hesabını verin siz. Çalmasalardı, iş adamlarını haraca kesmeselerdi içeride olmazlardı

GÜNDEM OLDU

Tartışmanın devamında tansiyon daha da yükselirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.