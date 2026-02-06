Osmaniye'de depremzede ailelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında, Osmaniye’de "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye’min Gücüne Bak" 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 depremzedeye TOKİ’nin yaptığı yeni evlerinin anahtarlarını teslim etti.

DEPREMZEDE AİLELER MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI

Anahtar alan depremzedelerden Zeynep Kocaman, "3+1 evimizi aldık, çok mutluyuz. Çok teşekkürler" dedi

Gazi Şahin Eroğlu ise, "Sözünde duran bir cumhurbaşkanımız var. Dünya rekoru kırarak bize evlerimizi teslim etti. Teşekkür ederiz, mahallemiz de Murat Kurum Mahallesi oldu, onun için de çok mutlu olduk" diye konuştu.

Hakan Peksoy adlı depremzede ise, "Cumhurbaşkanımız 3+1 ev verdi, çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Ayşe Kürtül de, "Deprem konutlarında sonunda evimize kavuştuk. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Anahtarlarını alan depremzedelerin çocukları da yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.