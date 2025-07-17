Cemil Koç hakkında yeni suçlama

Türkiye bu cinayeti konuşuyor...

Hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın aniden ortadan kaybolması sonucu ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın polise başvurması üzerine başlatılan soruşturmada kan donduran cinayet ortaya çıktı.

Araştırmalar sürerken Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

7 TUTUKLAMA

İncelemelerin ardından Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyduğu tespit edilen eski polis Memuru Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı.

Diyarbakır Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Koç, 2 yıl önce ölen eski sevgilisini kasten öldürmekle suçlanıyor.

ESKİ SEVGİLİSİ İÇİN DE İFADE VERECEK

Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis memur Cemil Koç, 2 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ece Gül Övezova’nın ölümüne ilişkin de ifade verecek.

ESKİ KIZ ARKADAŞININ DA ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.kattından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.