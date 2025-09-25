Cemil Tugay, Gökan Zeybek'i yalanladı: Bakanlık bize çözüm yolu açtı

İzmir'de toplanmayan çöpler, kronik bir sorun haline geldi.

İzmir marka ilçeleri Konak, Karşıyaka ve Buca'daki çöp sorunu vatandaşın da gündeminden düşmüyor.

CHP'li belediye tarafından yönetilen bölgelerdeki çöp sorununa bir çözüm gerekiyor.

Ancak CHP'li Gökan Zeybek, çözüm sunmaktan öte sunulan çözümlerin de yalan olduğunu iddia ediyor.

ZEYBEK, BAKANLIĞI HEDEF ALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı.

2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na; İzmir'de yaşayan 5 milyon insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?" dedi.

Bunun üzerine bugün konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zeybek'in sözlerini tek tek yalanladı.

"ZEYBEK YANLIŞ BİLİYOR, BAKANLIK BİZE YOL AÇTI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in ardından açıklama yapan Tugay, “Bu konuyu açıklamak zorunda kalmamın bir nedeni dün genel başkan yardımcısı Gökan Zeybek’in İzmir ile ilgili söylediği sözler ve buna AK Partili siyasetçilerin gösterdiği sert reaksiyon.

Zeybek’le telefonda görüştüm, kendisi yanlış bilgilendirilmiş, Harmandalı’nı Bakanlık kapatmadı, şehrimizin sorunlarının çözümü için bize bir yol açtı.

"DOĞRULAR İFADE EDİLMELİ"

Bu süreci AK Parti İl başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip etti. Bu sürecin çözümünde katkıları olmuştur. Doğruların ifade edilmesi açısından bunları söylüyorum.” dedi.