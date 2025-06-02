İHA

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, DİSK Genel-İş Sendikası öncülüğünde başlattığı grev, beşinci gününe girerken kentte tansiyon yükseliyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başlayan grev, özellikle ulaşım ve temizlik hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, sendikanın uzlaşmaz tutumunu eleştirirken, tehditvari açıklamalarda bulundu.

"SENDİKA ÇALIŞANLARIMIZI TEHDİT EDİYOR"

Sendika temsilcilerinin belediye çalışanlarına yönelik tehditkar sözler ettiğini söyleyen Başkan Tugay, "Genel-İş Şube yöneticileri aleni olarak çalışanları tehdit ediyorlar. Çok yalan söylediler, söylemeye devam ediyorlar. Bize gelen bilgilere göre neredeyse 2 saatte bir yoklama alınıyor, imza alınıyor. Sendikal haklardan yararlanamazsanız, sendikadan atarız diye tehdit ediyoruz diyenler.

Bunu söyleyen çok sayıda çalışanımız var. Çalışanın işini yapmasına da engel oluyorlar. Park, bahçe şantiyesi girişine şube başkanı sandalye atıp geçişe engel oluyor. Yollar kapatılıyor, araçların anahtarları alınıp gidiliyor. Bu çöpleri toplayamazsınız dediler bana. Bu bizim ekmeğimizle oynamak dediler. Peki bunun adı halkın sağlığı ile oynamak değil mi?

"İŞİNİZİ KAYBETMEYE KADAR GİDEBİLİR"

Başkan Tugay, belediye çalışanlarını engellemeye çalıştığını söylediği sendika üyelerine yönelik, "Dün akşam plansız bir saha temizlik çalışması oldu, bu plansız bir şeydi. O görüntünün çok kötü olduğunu görünce bireysel olarak ben toplamak istedim. Bugün tartışıp yarın yaparız diyordum ama o görüntüyü görünce grevde olmayan arkadaşlarımızı çağırarak çalışma başlattık. Ancak sendika temsilcisi oraya gelerek ‘bunu yapmazsınız' dedi.

Çalışmama kararı alma hakkı tüm işçilerin, bu kararı alabilir, siz de ona uyabilir ya da uymayabilirsiniz. Greve katılıp katılmama hakkı özgürce bir haktır. Ben grev hakkımı kullanacağım derseniz sigorta ödemeniz, maaşınız durur ve evinize gidersiniz. İşyerini de terk etmeniz gerekiyor. Greve katılmama kararı almış çalışanlara da saygı göstermeniz gerekiyor, onları sendikadan atmakla tehdit edemezsiniz. Onlar ben çalışacağım dediği zaman bunu yapamazsın diyemezsiniz, çalışmak isteyene engel olursanız bu suçtur, hukuki sonucu işinizi kaybetmeye kadar gidebilir" sözlerine yer verdi.

İLGİLİ HABER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çöp topladı

"EN İYİ TEKLİFİ VERDİK"

Büyükşehir Belediyesi olarak en iyi maaş teklifinde bulunduklarını söyleyen Tugay, "Diğer belediye başkanları ile görüştüm, bizim verdiğimiz rakamların 25 bin lira altında veriyor. Türkiye'de en iyi teklifi verdik, sadece benden önceki belediye başkanının diğer şirketle imzaladığı anlaşma dışında. Bizim kapımız açık, verebileceğimiz en iyi teklifi verdik, bundan ötesi İzmir'e hizmet etmemek, belediyeyi borç yükü altına sokmak, SGK ve vergi borcunu artırmak anlamına gelir. Bütçemize göre hareket etmek zorundayız. Sendikanın bunu anlaması gerekiyor" diye konuştu.

"LANET OLSUN ONLARA"

Açıklamasında sert sözlere de yer veren Başkan Tugay, "Bunun adı işçi düşmanlığı diyenler; lanet olsun onlara... Biz hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız ama bu bütçeyi öyle yönetmeliyiz ki, üzerimize düşen hizmeti yerine getirelim. Başka türlüsü adaletsizliktir. İşçileri ve yurttaşlarımı tahrik etmeye çalışanlara dikkat etsinler ve şunu sorsunlar; 'Neden İzmir?' Çalışmak isteyen işçinin üzerinde tehditle baskı kurmak kimin işi, bu kime hizmet ediyor dikkat etsinler."

Açıklamasında CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yeterli destek görmediklerinden yakınan Cemil Tugay, "Genel merkezimizden bizi arıyorlar, destek oluyorlar ama yereldeki temsilcilerimizin yeterli çabası olmadığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞOFÖRLERİN MAAŞI BELEİDYE BAŞKANINDAN FAZLA"

Bazı ilçelerde otobüs şoförlerinin başkanların maaşını geçtiğini söyleyen Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda ESHOT şoförü zaten mesaisiyle 100 bin lira maaş alıyor, şimdiki zammı da onun üstüne koyacak. Belediye Başkanlarımızla görüştüm. Şoförlerin maaşının belediye başkanı maaşını geçtiği ilçeler var. Bu mu sizin ülkeye sahip çıkışınız? Bataklığı bununla mı kurtaracaksınız? İzmir'i de, İzmir Büyükşehir Belediyesini de önünüzde diz çöktürtmeyeceğiz.