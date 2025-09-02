Abone ol: Google News

Cep yakacak: Kola fiyatları zamlandı! İşte yeni fiyatlar…

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden en çok tüketilen gazlı içeceklerden biri olan kolaya zam geldiğini duyurdu. Pek çok kişi tarafından tüketilen, gazlı içecekler yapılan zammın ardından cepleri yakacak. İşte yeni fiyatlar…

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 15:46
Yemeklerin yanında hemen herkesin tercih ettiği gazlı içeceklerin fiyatları zamlandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte dünyaca ünlü içecek devi Coca-Cola tarafından piyasaya sürülen gazlı içeceklerin fiyatlarında artışa gidildi.

2 Eylül 2025 (bugün) tarihinden itibaren geçerli olacak zamlı tarifenin ardından gazlı içecek fiyatları artık cep yakacak.

YENİ FİYATLAR CEP YAKACAK

Dündar’ın paylaşımına göre, 2 Eylül itibarıyla Coca Cola ürünlerine bir zam daha geliyor. Buna göre Coca Cola, Fanta ve Sprite’ın 2,5 litrelik şişeleri 80 TL, 2 litrelik şişeleri 70 TL, 1,5 litrelik şişeleri ise 60 TL’den satışa sunulacak.

Son dönemde art arda gelen fiyat güncellemeleriyle dikkat çeken içecek sektöründeki bu gelişme, hem bayileri hem de tüketicileri doğrudan etkileyecek.

