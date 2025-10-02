Çerçioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın inciri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Çerçioğlu, Erdoğan'a özenle hazırlanmış Aydın'ın milli ürünü kuru incir takdim etti.

Aydın inciri sepetini Çerçioğlu'nun elinden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çerçioğlu arasındaki sıcak diyalog objektiflere yansıdı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda güncel gelişmeler ve ülke gündemine dair önemli mesajlar verirken Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değindi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplantıya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Aydınımızı ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri ile paylaştı.