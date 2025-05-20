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Haber Merkezi

Son dönemde turizmde Türkiye'den Yunanistan'a gidişlerde büyük oranda artış yaşandı.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yunan adalarına gidişler sürüyor.

YÜZLERCE METRELİK KUYRUK

Son görüntü Çeşme'den...

Tatilciler, Yunan adalarına gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Çeşme Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

KAMERALARA YANSIDI

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler, sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla adalara gittiler.

Vize işlemlerini yapmak isteyen tatilcilerin oluşturduğu uzun kuyruklar kameraya yansıdı.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanında kapıda vize uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Geçen yıl nisan ayında başlayan uygulamada 60 euro olan vize ücreti, 2025 yılı sezonu itibarıyla 85 euroya (3700 TL) yükseltildi.

Vize başvurusunda, 0-18 yaş arası çocuklar için vize ücreti ise 20 euro (870 TL) olarak uygulanacak.

Kapıda vizeyle ziyaret edilebilecek ada sayısı da 10’dan 12’ye çıkarılırken, Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adalarına bu sezon Patmos ve Semadirek adaları da eklendi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ GİTTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Kaş ve İzmir limanlarından Yunan adalarına karşılıklı 17 bin 288 sefer gerçekleştirdi.

Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı 2.3 milyon oldu. Türkiye’den 8 bin 629 gemi seferiyle Kos, Leros, Kalimnos, Simi, Rodos, Patmos, Sakız, Sisam, Midilli ve Meis olmak üzere Yunan adalarına 1 milyon 150 bin yolcu taşındı.

Yunan adalarına yapılan ziyaretler geçen yıl ağustos ayında 296 bin 980 gezginle zirveye ulaştı.

Bu sayı temmuz ayında 236 bin, eylül ayında ise 208 bin olarak kaydedildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KOS ADASI

Geçen yıl Türk turistlerin en çok tercih ettiği yer Kos Adası oldu. Bodrum’dan 340 bin 303, Kuşadası’ndan ise 2 bin 493 yolcu Kos’u ziyaret etti.

Kos’un ardından Türk turistlerin en çok rağbet gösterdiği ikinci yer Rodos oldu. Bodrum’dan 2 bin 15 yolcu, Marmaris’ten 184 bin 665 yolcu ve Fethiye’den 48 bin 409 yolcu Rodos’a seyahat etti.

Üçüncü sırada yer alan Sakız Adası’na ise Çeşme’den 195 bin 618 yolcu seyahat etti.