Çeşme'ye yangın alarmı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde alevler yükseldi...

Önce Menderes ardından Seferihisar'da günlerdir orman yangınları ile boğuşan kentin, bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda 14.00 sıralarında fark edilen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken çevre sakinleri de kendi imkanları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor.

DUMANLAR ÇOK UZAKTAN GÖRÜLÜYOR

Havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor.