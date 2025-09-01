Cevdet Yılmaz: Adalet, devletin ve sosyal refahın teminatıdır

2025-2026 Adli Yılı başladı.

Bu kapsamda Yargıtay Başkanlığı'nda '2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni' gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları şunlar:

"ADALET DEVLETİN TEMELİ OLDUĞU GİBİ REFAHIN DA TEMİNATIDIR"

Saygıdeğer Misafirler, Binlerce yıllık devlet geleneğimizin en temel ilkesi, devlet ebet müddet anlayışıyla ifade edilen sürekliliktir. Bu sürekliliğin iki dayanağı vardır: insana verilen değer ve adalet. Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözü bu yaklaşımı en açık şekilde ortaya koyarken adalet mülkün temeli olarak kabul edilir. Adalet devletin temeli olduğu gibi kalkınmanın ve sosyal refahın, temel hak ve özgürlüklerin de teminatıdır. Çünkü varlık düzeni adalet üzerine kuruludur; ölçü ve denge adaletle anlam kazanır.

"YARGI KARARLARI ELBETTE Kİ ELEŞTİRİYE AÇIKTIR"

Dîvânu Lugâti't-Türk’te geçen “Zor kapıdan girerse, töre bacadan çıkar” sözü, toplumsal düzenin ancak adalete duyulan güvenle sürdürülebileceğini gösterir.



Her bir vatandaşın hakkının korunması ve güçsüzün güçlüye ezdirilmemesi hayati önem taşır.



Bir hükmün ya da kararın değeri, yalnızca dayandığı yazılı maddelerde değil, milletin vicdanında da kabul gördüğünde ortaya çıkar.



Bu sebeple yargı, bir erk olmanın ötesinde, devlet ile millet arasındaki güven bağının da en güçlü teminatıdır.



Demokratik bir ortamda yargı kararları elbette ki eleştiriye açıktır. Bir mahkemenin verdiği kararla ilgili olarak çok katmanlı adalet sistemi içinde hak arama ve itiraz imkânları bulunmaktadır.



Ancak, hiçbir kişi ve kurumun yargı mensuplarına hakaret etme, adalet kurumuna duyulan güveni zedeleme ve bağımsız/tarafsız yargıyı etki altına alma hakkı yoktur.