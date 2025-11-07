Abone ol: Google News

Cevdet Yılmaz, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü bildiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" mesajı verdi.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 17:09

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brezilya'da görüştü.
  • Yılmaz, küresel barış için iş birliklerine katkı sunacaklarını belirtti.
  • Görüşme, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP30 kapsamında gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu kapsamda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brezilya'nın Belem kentinde bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONU BAŞLIKLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. 

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Görüşmemizde küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye-BM iş birliğini daha da derinleştirmeye yönelik kararlılığımızı vurguladık.

KÜRESEL BARIŞ İÇİN İŞ BİRLİKLERİ VURGUSU

Türkiye olarak, COP31'e ev sahipliği yapmamız halinde Birleşmiş Milletler ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir işbirliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi teyit ettik. Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz.

