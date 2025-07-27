Cevdet Yılmaz: Orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Ülkenin birçok bölgesinden yangın haberleri geliyor.
Ekipler yangınları söndürmek için aralıksız bir mücadele verirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yılmaz; Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
"POLEMİKLERE PRİM VERMEDEN EKİPLERİMİZE DESTEK OLALIM"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:
Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınlarla kahramanca mücadele eden merkezi ve yerel görevlilere ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz.
Polemiklere ve dezenformasyona prim vermeden, kahraman ekiplerimize destek olalım, yetkili kurumlarımızın yaptıkları uyarılara ve verdikleri bilgilere kulak verelim. Birinci öncelik, can kaybı yaşanmaması. Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Olağanüstü iklim şartlarında olağanüstü dikkat göstermek zorundayız. Küçük bir hata, büyük sonuçlar doğurabilir.