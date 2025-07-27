Cevdet Yılmaz: Orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Ülkenin birçok bölgesinden yangın haberleri geliyor.

Ekipler yangınları söndürmek için aralıksız bir mücadele verirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yılmaz; Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"POLEMİKLERE PRİM VERMEDEN EKİPLERİMİZE DESTEK OLALIM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti: