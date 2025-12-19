Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan işlem yapılan 8 kişi gözaltına alındı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlardan biri ise ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan,

Saadet Ezgi Eyyüboğlu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçundan,

Saim Macit, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise;

-1 adet ruhsatsız Tabanca

-1 adet ruhsatlı Tabanca

-1 adet kurusıkı Tabanca

-16 adet kurusıkı fişek

-3 adet tabancı fişeği

-8 tablet uyuşturucu hap (111 adet kapsül Lyrica)

-4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde

-51 adet üzerinde Trıbu spirit ibaresi bulunan bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu

-5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit

-Çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü

-9 deste üstünde ve altında 100’er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.