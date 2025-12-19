FETÖ elebaşının yeğeni İstanbul'da yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakayı ele verdi...

Uzun süredir firarda olan Gülen'in yeğeni Yasir Gülen, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yakalandı.

MİT DEVREYE GİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İSTANBUL'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

SAKLANDIĞI ADRESTE ENSELENDİ

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.